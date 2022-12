Bidens signatur sikrer 2023-finansiering

Finansieringen på 1,7 billioner dollar, nær 17.000 milliarder kroner, innebærer dermed at USA unngår nedstenginger av statsapparatet i denne perioden.

– Loven investerer i medisinsk forskning, sikkerhet, helsetjenester for veteraner, penger til å håndtere katastrofer, og finansiering av programmer som bekjemper vold mot kvinner. Loven sikrer også viktig hjelp til Ukraina, uttaler president Joe Biden.

Rundt 450 milliarder kroner av summen går til Ukraina. Loven omfatter også et lovtillegg som strammer inn en lov fra 1800-tallet for å sikre at visepresidenter ikke har makt til å endre valgresultatet.

Hensikten er å hindre gjentakelse av det som skjedde i 2020 da Donald Trump forsøkte å få visepresident Mike Pence til å gripe inn for å hindre Biden fra å bli bekreftet som valgvinner.

Presidenten satte sin signatur på loven på Saint Croix, en av øyene i det amerikanske karibiske territoriet Jomfruøyene, der han tilbringer romjulen og nyttårshelgen.

Loven fikk 68 mot 29 stemmer da den ble klubbet gjennom i Senatet før jul. I Representantenes hus ble den vedtatt med lavere margin - 225 mot 201 stemmer.