– Denne seneste pakken med britisk støtte skal hjelpe Ukraina med å sikre og rydde landområder og bygninger idet landet tar tilbake sitt rettmessige territorium, står det i en uttalelse fra britenes forsvarsminister Ben Wallace.

Wallace opplyser også at Storbritannia setter av 2,3 milliarder pund (over 27 milliarder kroner) i militærhjelp til Ukraina for 2023, samme nivå som for inneværende år.