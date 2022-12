Det er så langt ikke registrert noen slik utvikling, men tidligere erfaring tilsier at Kina ikke er veldig meddelsom når det gjelder forekomster av corona i eget land. Mange frykter nå at kinesiske myndigheter ikke vil informere resten av verden raskt nok, dersom nye coronavarianter skulle dukke opp.

USA kunngjorde onsdag at det blir innført krav om negativ test for passasjerer fra Kina. Begrunnelsen var både den sterke økningen i smitte i det kinesiske samfunnet og mangel mangel på informasjon om de varianter som er registrert.

Usikkerhet og uro

Japan innførte krav om negative tester tidligere i uken med samme begrunnelse.

Lederen for epidemisenteret på Taiwan, Wang Pi-sheng, sa torsdag at all usikkerheten rundt det som skjer, skaper uro hos myndighetene. Fra 1. januar blir det også krav om negativ test ved innreise til Taiwan fra Kina. Rundt 30.000 innbyggere er ventet tilbake fra nyttårsfeiring på fastlandet senere i måneden.

– Vi har en pandemisituasjon i Kina som vi ikke har fullt innsyn i. Informasjonen er begrenset og ikke alltid nøyaktig, sier Wang til AP.

Indias, Sør-Korea, Malaysia og Italia er andre land som innfører krav om negativ test for passasjerer fra Kina. I Tyskland følger helsemyndighetene utviklingen nøye, men noen konkrete tiltak er så langt ikke satt i verk.

– Vi har ingen indikasjon på at en farligere variant har utviklet seg under denne siste oppblomstringen i Kina, derfor er det heller ingen reiserestriksjoner, sier helsedepartementets talsmann Sebastian Gülde.

Etterlyser info

Verdens helseorganisasjon etterlyste i forrige uke mer informasjon om spredningen, innleggelser og behovet for akutt assistanse. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa at det er vanskelig å gjøre en grundig analyse av det som skjer, uten flere opplysninger fra Kina.

En talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet sa i forrige uke at Kina alltid deler informasjon med WHO på en ansvarlig måte. En annen talsperson sa at den utenlandske dekningen av utviklingen i Kina er forutinntatt og politisk motivert.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helsevesenet i flere land forbereder seg på en økning i antallet coronatilfeller. Bildet viser en øvelse fra et sykehus i Ahmedabad i India. Foto: Ajit Solanki / AP / NTB

Kina avviklet overraskende de fleste av coronatiltakene tidligere i desember, noe som førte til at viruset raskt spredte seg i befolkningen. Siden det kraftige utbruddet i Wuhan tidlig 2020 har Kina har forholdsvis få smittetilfeller.

Kuvending

Den globale uroen skyldes delvis den plutselige kuvendingen og mistanke om at Kina ikke helt har kontroll over utviklingen, sier Miles Yu. Han er sjef for Kina-senteret ved Hudson-instituttet, en konservativ tankesmie i Washington.

– Man kan ikke bare tviholde på fullstendig nedstengning og karantene i så langt tid, for så plutselig å slippe løs horder med smittede ut i verden og kanskje forårsake større utbrudd andre steder, sier Yu.

I Kina har smittespredningen ført til medisinmangel, lange ventelister for innleggelser og krisemottak som må avvise pasienter. Kinesisk radio og TV har ikke gjort noe av dette til en hovedsak og beskylder vestlige medier for å overdrive det som skjer.