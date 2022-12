Mindre anspent mellom Serbia og Kosovo – serbere fjerner barrikader

Protestene i den serbiskbebodde delen av Kosovo har vart siden 10. desember, da serbiske innbyggere begynte å sette opp veisperringer i protest mot pågripelsen av en tidligere politimann.

Sperringene gjorde at det ikke lenger kunne passere trafikk over to grenseoverganger mellom Serbia og Kosovo. De siste dagene har situasjonen blitt trappet opp, men samtidig har presset fra omverdenen økt. Onsdag ba både EU og USA om en umiddelbar nedtrapping av konfliktnivået, samtidig som de var i kontakt med myndighetene i både Beograd og Pristina.

Torsdag ble veisperringene fjernet, først ved grenseovergangen Merfare, senere på andre veier i den serbiskdominerte delen av Kosovo. Det var ventet at de ville være helt borte torsdag kveld, samtidig som både Serbias president Aleksandar Vucic og politiet i Kosovo kunngjorde at situasjonen hadde løst seg.

Ros fra vestlig hold

Både EU og Nato roser utviklingen.

– Diplomatiet vant da spenningene ble trappet ned nord i Kosovo, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Nå ønsker han rask framgang i samtalene mellom Serbia og Kosovo, som EU er tilrettelegger for.

– Vold kan aldri være løsningen, tvitret han torsdag.

Også Nato, som har en egen fredsbevarende styrke i Kosovo, er glad for utviklingen.

– Nå forventer vi at alle parter holder løftene sine, skriver talskvinne Oana Lungescu på Twitter.

– Armbryting

Analytikeren Aleksandar Popov mener at spenningsnivået i Kosovo nå er så høyt at det kun trengs et «streifskudd» før situasjonen blir langt mer alvorlig.

Den siste uroen har imidlertid vært en «kontrollert konflikt», der Serbia og Kosovo har kjempet i «håndbak» om innflytelsen i de serbiskdominerte områdene i Nord-Kosovo, ifølge analytikeren.

– Akkurat da det så ut til å komme ut av kontroll, brukte Vesten diplomatiske midler til å stanse hele greia, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Kosovo har vært et uavhengig land siden 2008. Før dette var området en serbisk provins, og Serbia har aldri anerkjent Kosovo som uavhengig. Det store flertallet av befolkningen er kosovoalbanere, mens den serbiske minoriteten i stor grad nekter å anerkjenne myndighetene i Pristina.