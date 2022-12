WHO-sjefen: Uro for coronasmitten i Kina er forståelig

– Som følge av fraværet av grundig informasjon fra Kina er det forståelig at land rundt omkring i verden handler på måter som de tror vil kunne beskytte befolkningen, skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), på Twitter torsdag.

Han skriver også at WHO trenger mer detaljert informasjon fra kinesiske myndigheter for å foreta en risikovurdering av smittesituasjonen i Kina.

Tedros har flere ganger tidligere uttrykt bekymring for smitteutviklingen i Kina og manglende informasjon fra myndighetene i Beijing.

Flere helseeksperter mener imidlertid at det ikke er nødvendig å innføre testkrav for flypassasjerer fra Kina, slik USA, Italia og flere andre land har gjort.