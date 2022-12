Belarus hevder å ha skutt ned ukrainsk luftvernrakett

Luftvernraketten var av typen S-300, den samme typen som rammet en polsk landsby like ved den ukrainske grensen i november, ifølge belarusiske myndigheter.

Den skal ha blitt skutt ned ved Brest vest i landet, like ved grensen til Ukraina og Polen, ved 10-11-tiden torsdag formiddag. Et par timer tidligere meldte ukrainske myndigheter at et stort antall russiske raketter var på vei mot landet. Senere ble det meldt at de fleste rakettene var skutt ned av ukrainsk luftforsvar.

Protest til ambassadør

Belarusiske myndigheter avdramatiserte først hendelsen og antydet at det dreide seg om et uhell.

– Det er absolutt ingenting å bekymre seg for. Dessverre er dette sånt som skjer, sa øverstkommanderende for det belarusiske militæret i Brest-regionen, Oleg Konovalov.

Men de kalte også inn Ukrainas ambassadør på teppet for å levere en kraftig protest.

I meldingen fra utenriksdepartementet krever Belarus at hendelsen etterforskes grundig av ukrainske myndigheter slik at de skyldige blir stilt til ansvar.

Departementet advarer også Ukraina mot hva som kan skje hvis ukrainske luftvernraketter igjen havner i belarusisk luftrom.

– Skjer noe lignende igjen, vil det kunne føre til katastrofale konsekvenser for alle, sier Anatolij Glaz, talsmann for utenriksdepartementet i Minsk.

– Mulig provokasjon

Ukraina antyder på sin side at hendelsen ble framprovosert av Russland for å bringe Belarus inn i krigen.

– Ukrainsk side utelukker ikke en bevisst provokasjon fra Russland, som la ruten for sine krysserraketter slik at det ble provosert fram en avskjæring av dem i luftrommet over Belarus, heter det i en uttalelse fra det ukrainske forsvarsdepartementet torsdag kveld.

Belarus er en nær alliert av Russland. Den siste tiden har Ukraina fryktet at Russland forbereder en ny bakkeoffensiv mot landet, og at soldatene kommer til å bruke belarusisk territorium til å ta seg inn i landet.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko har de siste dagene hatt lange møter med Russlands president Vladimir Putin. Tirsdag meldte Belarus at de hadde møtt hverandre to ganger i løpet av et døgn for å «sluttføre mange saker».

Mandag i forrige uke var Putin på et sjeldent besøk i Belarus' hovedstad Minsk.