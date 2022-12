India gransker hostesaft etter meldinger om 18 barnedødsfall

Indiske myndigheter sier produksjonen av den aktuelle miksturen Dok-1 Max fra det indiske legemiddelselskapet Marion Biotech Pvt er stanset.

En juridisk representant for Marion Biotech sier selskapet beklager dødsfallene og bekrefter at de har stanset produksjonen.

Indias helseminister Mansukh Madaviya sier etterforskere har snakket med sine motparter i Usbekistan og inspiserer selskapets anlegg i nærheten av hovedstaden New Delhi. Prøver av hostesaften er brakt til rettsmedisinsk analyse, opplyser Madaviya på Twitter.

Ifølge usbekiske myndigheter døde de 18 barna i byen Samarkand etter å ha tatt medisinen i forbindelse med at de led av akutt luftveisinfeksjon.

Et parti av medisinen skal ifølge helsedepartementet ha inneholdt etylenglykol, som blant annet brukes i kjølevæske til biler.

Medisinen skal ha blitt gitt til barna hjemme i doser høyere enn anbefalt for barn, enten av foreldrene som feilaktig trodde det skulle hjelpe mot forkjølelse, eller etter råd fra apotek. Medikamentet er trukket fra alle apoteker, opplyser helsedepartementet.

Hendelsen i Usbekistan skjer etter en lignende hendelse i Gambia, der minst 70 barn døde etter at de skal ha fått en indiskprodusert hostesaft. Både den indiske regjeringen og produsenten Maiden Pharmaceuticals Ltd. har avvist at det var noe galt med medisinen.