Helsetilstanden til tidligere pave Benedikt er alvorlig men stabil

Situasjonen har ikke endret seg fra onsdag, sier en uidentifisert kilde som har kontakt med personene rundt den tidligere paven, til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Den tidligere paven er 95 år, han er tysk av fødsel og har det sivile navnet Joseph Ratzinger.

Benedikt ble i 2013 den første paven på over 600 år som frivillig trakk seg fra posisjonen som den katolske kirkes overhode. Begrunnelsen den gang var dårlig helse.

Pave Frans oppfordret onsdag troende over hele verden til å be for Benedikt. Vatikanet bekreftet senere på dagen at helsetilstanden hadde forverret seg. Benedikt bor i et kloster inne på Vatikanets inngjerdede område, der han mottar legehjelp og pleie.