Krigstrøtte kongolesere lengter etter et liv i fred

Angrepet tok livet av minst 130 mennesker, ifølge FN.

– Jeg mistet flere venner, sier Mathe på telefon fra Kanyabonga, et lite lokalsamfunn helt øst i Kongo.

Her har hun søkt tilflukt fra volden som igjen har drevet hundretusener av sivile kongolesere på flukt denne høsten.

Landsbyen ligger 50 kilometer fra hjemstedet, og under flukten så hun mange lik liggende langs veien. De så ut til å ha blitt bakbundet og skutt.

– Det var helt forferdelig å se, sier Mathe.

– Vi er lei av denne krigen.

– Ubeskrivelig vold

I årevis har ulike militser kjempet mot hverandre i den østlige delen av Kongo. Millioner er drevet på flukt, rundt 400.000 av dem siden M23 trappet opp offensiven i oktober.

Etter massakren i slutten av november har FN kalt volden i Øst-Kongo for «ubeskrivelig».

Nyhetsbyrået AP har snakket med fire mennesker som flyktet fra angrepene. De forteller at M23 skjøt vilkårlig mot mennesker, plyndret butikker og jaget folk på flukt. I mange timer måtte de vandre i ulendt terreng uten mat og vann. Flere elver måtte krysses før de kom seg i trygghet.

– Store lidelser

Nå lever de i kummerlige forhold, stuet sammen i små rom, uten penger eller tilgang på dyrkbar jord.

– Denne situasjonen har ført til at tusenvis av familier har fått svært dårlige levekår. I de provisoriske leirene de bor i, er det verken mat, boliger, drikkevann eller helsetjenester. Kort sagt opplever familiene lidelser uten sidestykke, sier Francois Kamate, talsmann for den lokale rettighetsgruppa LUCHA.

Ved storbyen Goma er det stor mangel på rent vann, noe som har ført til kolerautbrudd.

– Situasjonen er ganske desperat, sier Caitlin Brady, landdirektør for norske Flyktninghjelpen.

Selv om hjelpeorganisasjoner er på plass, trengs det mer ressurser for å holde tritt med behovene.

– Lever i frykt

Sivile som er blitt værende i områder som nå kontrolleres av M23, får ingen hjelp overhodet. Det er for utrygt for hjelpearbeidere. En innbygger sier at folk er skrekkslagne.

– Situasjonen er veldig dårlig. Folk blir drept, sier mannen, som befinner seg i Ruthshuru Center, en by som nå er okkupert av M23.

– Folk lever i frykt, og opprørerne krever mat og penger, sier han.

Mannen, som ikke kan navngis av sikkerhetshensyn, forteller at folk som tar bilder i byen, risikerer å bli banket opp og fengslet ettersom opprørerne ikke vil at informasjon om situasjonen kommer ut.

I en tale til nasjonen i midten av desember anklaget Kongos president Felix Tshisekedi verdenssamfunnet for ikke å bry seg om situasjonen.

– I øst er vi hjemsøkt av vold på grunn av de mange væpnede gruppene mens verdenssamfunnet forholder seg nærmest likegyldig, sa han.