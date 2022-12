Serbia varsler fjerning av veisperringer i Kosovo

Arbeidet med å fjerne sperringene starter torsdag morgen, uttalte Vucic onsdag kveld.

– Det er en lang prosess. Det kommer til å ta tid, sa han etter et møte med etniske serbere fra det nordlige Kosovo i den serbiske byen Raska.

De siste 19 dagene har serbere sperret veier i de serbiskdominerte områdene nord i Kosovo og stengt flere grenseoverganger til Serbia.

De satte opp blokadene i protest mot at den etnisk serbiske eks-politimannen Dejan Pantic var blitt pågrepet.

Men onsdag ble Pantic løslatt fra varetekt og satt i husarrest etter anmodning fra påtalemyndigheten i Kosovo.

Pristina-regjeringens beslutning om å erstatte bilskilt utstedt i Serbia med skilt fra Kosovo hadde også satt sinnene i kok. Serbiske folkevalgte trakk seg fra nasjonalforsamlingen, og lokalvalget som skulle vært holdt 18. desember, ble avlyst.

Vucic hadde selv fyrt opp under konflikten gjennom sine uttalelser. Han hadde hevdet at myndighetene i Kosovo planla å fjerne veisperringene med makt og satte serbiske styrker i høyeste beredskap for å beskytte serberne i den tidligere provinsen.

USA, EU og Tyskland advarte onsdag Serbia mot å trappe opp konflikten.