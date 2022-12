Serbia nører opp under konflikten i Kosovo

I protest mot arrestasjonen har etniske serbere de siste ukene opprettet veisperringer i de serbiskdominerte områdene nord i Kosovo og stengt flere grenseoverganger til Serbia.

Pristina-regjeringens beslutning om å erstatte bilskilt utstedt i Serbia med skilt fra Kosovo har også satt sinnene i kok. Serbiske folkevalgte har trukket seg fra nasjonalforsamlingen, og lokalvalget som skulle vært holdt 18. desember, ble avlyst.

Onsdag stengte myndighetene i Kosovo den største grensepasseringen til Serbia etter at serbiske demonstranter blokkerte den på sin side.

Høyeste beredskap

Serbias president Aleksandar Vucic har fyrt opp under konflikten gjennom sine uttalelser.

Vucic hevder myndighetene i Kosovo planlegger å fjerne veisperringene med makt og har satt serbiske styrker i høyeste beredskap for å beskytte serberne i den tidligere provinsen.

Tirsdag besøkte han byen Raska nær grensa til Kosovo og den demilitariserte sonen som overvåkes og kontrolleres av de nærmere 4.000 soldatene i Natos fredsbevarende KFOR-styrke.

Sammen med ham var også den serbiske patriarken Porfirije, som dagen før ble nektet adgang til Kosovo der han skulle besøke en serbisk kirke i forkant av de ortodokse kristnes julefeiring 7. januar.

Husarrest

Tilsynelatende i et forsøk på å dempe spenningen ble den serbiske politimannen Dejan Pantic onsdag overført til husarrest, opplyser forsvareren Ljubomir Pantovic. Pantic ble siktet for «terrorisme» og fengslet etter angivelig å ha angrepet en annen politimann

– Politiet må nå overføre Pantic til den adressen der han bor i den serbiskdominerte delen av Kosovo, sier Pantovic.

Kosovos statsminister Albin Kurti er kritisk til beslutningen, som ble fattet av en høyere domstol.

– Jeg lurer på hvem som har bedt en dommer om å plassere en terroranklaget i husarrest, sa Kurti på en pressekonferanse onsdag.

Anklager Russland

Kosovos innenriksminister Xhelal Svecla hevder at Serbia, under innflytelse fra Russland, har som mål å destabilisere Kosovo. Det avviser regjeringen i Beograd, som hevder at de kun forsøker å beskytte den serbiske minoriteten der.

En talsmann for Russlands president Vladimir Putin tilbakeviser også anklagen og sier at det er fullstendig feil å lete etter noen form for destruktiv russisk innflytelse i dette området.

Uakseptabel retorikk

Både USA, EU og Tyskland advarer Serbia mot å trappe opp konflikten.

– Vi ber alle om å vise maksimal tilbakeholdenhet, om straks å iverksette tiltak for å trappe ned situasjonen og å avstå fra provokasjoner og trusler, heter det i en felles uttalelse fra USA og EU.

– Den nasjonalistiske retorikken vi har hørt fra Serbia de siste ukene, er helt uakseptabel, sier en talsmann for tysk UD.

– Det økte militære nærværet nær Serbias grense til Kosovo sender helt feil signal, sier Christofer Burger.

Tidligere provins

Situasjonen i Kosovo har vært spent siden Nato i 1999 drev serbiske styrker ut av den serbiske provinsen. Det skjedde ifølge ledende folkerettseksperter i strid med FN-pakten.

Kosovo har siden erklært seg uavhengig, men løsrivelsen anerkjennes verken av Serbia eller rundt 90 andre land, blant dem Russland, Kina, India, Sør-Afrika og Brasil.

Vestlige forsøk på å få i stand en avtale mellom Serbia og Kosovo har ikke lykkes.

Serbia har bedt KFOR om å stasjonere opptil 1.000 soldater i de etnisk serbiske områdene nord i Kosovo, for å beskytte innbyggerne der fra påstått trakassering fra etniske albanere, som utgjør flertallet i Kosovo. KFOR har ikke etterkommet dette.

Det er rundt 120.000 etniske serbere blant Kosovos 1,8 millioner innbyggere.