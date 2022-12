I en rapport som ble lagt fram på andre dag av et plenumsmøte i den mektige sentralkomiteen, ga Kim en analyse at det han kalte den nye utfordrende situasjonen som er oppstått på Koreahalvøya, og den internasjonale politiske situasjonen, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået KCNA.

Mediene sier ikke noe spesifikt om hva disse målene er, men Nord-Koreas leder erklærte nylig at han vil arbeide for at hans land skal ha den sterkeste atomstyrken i framtiden.

Selvforsyning

I sin analyse snakket Kim ellers nokså vagt om det han betegnet som utformingen av kampen mot fienden med tanke på forsvaret av landets suverenitet og interesser. Han forespeilet også nye mål for å styrke landets politikk om selvforsyning på forsvarsområdet.

Kim Jong-uns målsettinger for forsvaret kommer på en tid med sterke spenninger på Koreahalvøya. Nord-Korea har flere ganger i år testet raketter som kan bestykkes med atomvåpen. Dette har skjedd i strid med FNs retningslinjer.

Senest fredag før julaften skjøt Nord-Korea opp en rakett som landet i Japanhavet, melder sørkoreanske militærmyndigheter.

Sanksjoner

Regimet i nord er også underlagt sterke internasjonale sanksjoner på grunn av sitt atomvåpenprogram.

USA og Sør-Korea gjenopptok sine felles militærøvelser i full skala i år, en øvelsesaktivitet som primært er ment som en avskrekkelse for Nord-Korea.

Ledelsen i Pyongyang protesterte heftig da den japanske regjering tidligere i år besluttet å nesten doble forsvarsbudsjettet til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt over en femårsperiode. Dette ble framsatt som ledd i en ny strategi for å demme opp trusler fra Nord-Korea og en mer pågående utenrikspolitikk fra Kina.