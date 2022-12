Kryptobørs stenger i Japan

Kraken avregistrerer seg hos japanske finansmyndigheter 31. januar. Det gir nok tid for kryptobørsens kunder til å trekke ut penger og kryptobeholdning de har plassert i børsen, står det i en uttalelse fra Kraken.

Kraken opplyser at børsen er fullt finansiert for å sikre at alle berørte kunder kan ta ut sine verdier i tide.

I forrige måned varslet Kraken at arbeidsstokken skal reduseres med 30 prosent, eller rundt 1.100 ansatte, som følge av vanskeligere markedsbetingelser som har ført til svekket etterspørsel etter digitale valutaer.

Bitcoin, den største kryptovalutaen, har mistet 60 prosent av verdien i år.