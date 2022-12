Tesla-aksjen stuper i verdi

Mange investorer har mistet troen på Tesla og har solgt unna aksjer den siste tiden. Bare i løpet av tirsdagens falt verdien på aksjen med 11,4 prosent, og kursen er nå lavere enn på 28 måneder.

Tesla-grunnlegger Elon Musks oppkjøp av Twitter, noe som kostet ham drøyt 430 milliarder kroner, har trolig bidratt til investorenes skepsis.

Mens Tesla-aksjen for et drøyt år siden ble omsatt for rundt 4.000 kroner, ble den tirsdag omsatt for ned mot 1.100 kroner etter dagens dollarkurs.

Bare siden nyttår har verdien av Tesla falt med 69 prosent, ifølge Reuters.

Elbilprodusenten var ved tirsdagens børsslutt verdsatt til 3.356 milliarder kroner, drøyt 450 milliarder mindre enn ved børsslutt mandag.