I en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva, formidlet av nyhetsbyrået Tass, heter det at rundt 60 ukrainske soldater ble uskadeliggjort i kamper ved Donetsk i det østlige Ukraina.

I naboregionen Luhansk skal 30 ukrainske soldater ha blitt drept under artilleribeskytning, heter det.

Regjeringen i Kyiv har ikke kommentert meldingene. Opplysninger fra krigen i Ukraina blir vanligvis ikke bekreftet av nøytrale kilder.

Intense kamper

Russiske styrker brukte artilleri og bombekastere mot flere byer og tettsteder i det sørlige og østlige Ukraina tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det britiske forsvarsdepartementet meldte tirsdag at kampene var særlig intense rundt den strategisk viktige byen Bakhmut i det østlige Ukraina og i Svatove lenger nord i Luhansk. Både Donetsk og Luhansk er fylker med mye tungindustri. Russland krever kontroll over disse og to andre regioner.

– Russland fortsetter sine småskala angrep i disse områdene, selv om svært lite av landområder skifter side, tvitrer det britiske forsvarsdepartementet.

Russiske krav

In sin daglige videooppdatering til det ukrainske folk sa president Volodymyr Zelenskyj mandag at situasjonen langs frontlinjen i Donbas er «vanskelig og smertefull».

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa tirsdag at myndighetene i Ukraina må godta Russlands krav for å få slutt på krigføringen eller innstille seg på tap på slagmarken.

Blant disse kravene er at Ukraina skal akseptere russisk kontroll over om lag en femdel av landet. Regjeringen i Kyiv, med støtte av USA og Nato, krever full kontroll av eget territorium som en forutsetning for fredsforhandlinger.