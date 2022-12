Bellingcat-journalist ettersøkt i Russland

Bulgarske Christo Grozev ble mandag ført opp på innenriksdepartementets liste over ettersøkte personer. Departementet oppgir ikke hva slags forbrytelse han er anklaget for.

Nyhetsbyrået Ria Novosti siterer en kilde som sier Grozev etterforskes fro å ha «spredt usannheter om den russiske hæren», i strid med nye lover som ble innført etter invasjonen av Ukraina i februar.

Etterretningstjenesten FSB har tidligere anklaget Grozev for å bistå ukrainsk etterretning.

Grozev sier på Twitter at han ikke vet hvorfor han er plassert på listen over ettersøkte. Han legger til at russiske myndigheter i årevis har uttrykt frykt for Bellingcats arbeid.

Grozev leder Bellingcats journalistiske graveprosjekter om Russland. I år har det primært dreid seg om den russiske krigføringen i Ukraina, mens Grozev har tidligere jobbet med blant annet forgiftingen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.