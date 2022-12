Den to henrettelsene fant sted i Sistan-Balutsjistan-provinsen sørøst i Iran.

Elias Raisi ble funnet skyldig og dømt til døden for et drap begått under en familiekrangel i 2020, mens Ayoub Rigi drepte en annen med et militært skytevåpen under en krangel, ifølge rettsvesenets nettsted Mizan Online.

De to mennene ble henrettet fordi ofrenes familier motsatte seg benådning, noe de har anledning til i henhold til islamsk lov.