SOHR: Åtte drept da IS angrep fengsel i Nord-Syria

Seks medlemmer av de kurdiskledede sikkerhetsstyrkene ble drept, i tillegg til to jihadister, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som omtaler angrepet som mislykket.

Anlegget som ble angrepet, inneholder blant annet et militærdrevet fengsel der hundrevis av jihadister sitter innesperret.

– To IS-krigere iverksatte et overraskelsesangrep i morges for å hevne muslimske fanger og slektninger av jihadister som bor i Al-Hol-leiren, skriver IS på Telegram.

En av gjerningsmennene skal ha overlevd angrepet.