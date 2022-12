Zelenskyj har advart mot russiske angrep i jula, noe også eksperter har gjort. I sin juletale sier Zelenskyj at det er fare for nye angrep.

– Det er et par dager igjen av året. Vi må være klar over at fienden vil prøve å gjøre denne tiden mørk og vanskelig for oss, sier Zelenskyj.

Han sier at Vladimir Putin har tapt alt han kunne tape i år.

– Men han prøver å kompensere for tapene med utspekulert propaganda etter rakettangrepene. Jeg vet at mørket ikke vil hindre oss fra å påføre okkupantene nye tap. Men vi må være forberedt på alt, sier Zelenskyj.