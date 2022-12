Åtte gjort rede for – to fortsatt savnet etter skredet i Østerrike

Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB.

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i Trittkopf-fjellet, som ligger i Zürs i Alpene vest i Østerrike. En video antydet at ti mennesker ble tatt av skredet, men åtte av dem er nå gjort rede for i god behold, opplyser en talsperson for politiet til DPA.

Politiet ber folk som ikke får kontakt med noen de vet har vært i området, om å kontakte dem.

– Det har kommet inn meldinger om folk som er meldt savnet. Det er et pågående politiarbeid for å avklare dette, sa Herman Fercher i turistpolitiet i Zürs til NTB tidligere søndag kveld.

Vil søke gjennom natta

– Vi er klare til å fortsette søket gjennom hele natten om vi må det, la han til.

Utenriksdepartementet opplyser at den norske ambassaden i Wien er i kontakt med østerrikske myndigheter for å få mer informasjon om saken.

Fercher sier at politiet ikke har noen opplysninger om nasjonaliteten til dem som er savnet nå.

Det ble først brukt helikoptre i søket, men etter kort tid måtte de slutte. Søket fortsette til fots.

Det er satt opp et krisesenter på Hotel Alpenrose i Zürs.

En person ble tidlig berget ut med skader.

Populært skiområde

Skredet har gått i et svært populært skiområde. Ifølge Blick gikk skredet i en av de merkede løypene.

Krone.at skriver at det ble sendt ut farevarsel for snøskred i området på grunn av sterk vind og nysnø.

– Vi gjør alt vi kan for å redde skiløperne, opplyser Lech kommune.