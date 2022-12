En lavinehund fra Norske Redningshunder (avdeling Hordaland) graver i et snøskred på Finse under en øvelse. Søndag sendte Hovedredningssentralen Sør-Norge ut en påminnelse på Twitter om at det er betydelig snøskredfare flere steder i landet i dagene som kommer. Foto: Heiko Junge / NTB