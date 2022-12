McDonalds er tilbake i Butsja

Byen er åstedet for grusomme krigshandlinger og ifølge Ukraina ble det funnet 458 lik der etter at russerne ble drevet ut.

McDonalds er blitt tvunget til å ta flere avgjørelser på grunn av krigen og har trukket seg ut av Russland. Nå har de åpnet opp igjen restauranten i Butsja, melder Sky News. En generator gjør at de kan holde åpent fra 9 til 21.

– For vårt team var det ekstremt viktig å åpne opp restauranten så fort som mulig for å støtte lokalsamfunnet, sier Julija Badritdinova, sjef for McDonalds i Ukraina.