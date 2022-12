Tre mineryddere drept i Ukraina

De tre jobbet med å fjerne miner fra territorium Ukraina har gjenvunnet fra russisk okkupasjon i Kherson, opplyser hjelpekorpset i Zjytomyr-regionen, der de tre var engasjert, på Facebook.

Zjytomyr ligger vest for Kyiv i Nord-Ukraina, mens Kherson ligger sør i landet. Russland kontrollerer nesten hele Kherson-regionen, men i november tok ukrainske styrker tilbake kontrollen over Kherson by, regionens administrasjonssenter, samt en rekke landsbyer i regionen.

Siden har mineryddere og forsvarets eksperter på eksplosiver arbeidet der.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at russiske styrker har lagt igjen mange miner i både bygg og andre ting, slik de har gjort i flere områder Ukraina har vunnet tilbake.

USA anslo tidlig i desember at rundt 160.000 kvadratkilometer med ukrainsk land må sjekkes for eksplosiver. Det tilsvarer nesten halvparten av Tysklands landareal.

– Vi venter at dette blir en av de største utfordringene tilknyttet landminer og annet udetonert skyts siden andre verdenskrig, het det på nettsidene til det amerikanske utenriksdepartementet.

Ukrainske myndigheter sa lørdag at minst ti personer var drept i et russisk angrep i Kherson by. Russland skyldte på ukrainske styrker.