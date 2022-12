Kina slutter med daglige koronaoppdateringer

– Relevant koronainformasjon vil bli publisert av den kinesiske smittevernetaten, skriver NHC i en uttalelse. Det står ikke noe om hva bakgrunnen for endringen er, eller om hvor ofte smittevernetaten vil komme med oppdatert informasjon om smittetrykket i landet.

Smittetrykket i landet har eksplodert den siste tiden. Kina har nylig kvittet seg med den strenge null-covid-politikken etter flere protester fra befolkningen over massenedstenginger, testing og karantener gjennom snart tre år.

Upålitelige tall

Likevel har ikke NHC meldt om noen nye koronadødsfall i landet de siste fire dagene.

Definisjonen for hva som skal registreres som koronadødsfall er blitt snevret inn. Kun dem som dør av lungeproblemer eller respirasjonssvikt forårsaket av covid-19, blir registrert.

I tillegg stanset NHC tidligere i desember å ta med asymptomatiske smittetilfeller i oppdateringene, noe som gjør det vanskeligere å følge med på smitten.

Dermed har de offisielle smittetallene blitt lite pålitelige, og det er også gjort mindre testing rundt om i landet. Kina blir også jevnlig anklaget for å dysse ned smittetilfellene og dødsfallene.

Dystre anslag

Det britisk-baserte helseselskapet Airfinity estimerte i forrige uke at Kina hadde mer enn en million nye smittetilfeller og 5.000 nye koronadødsfall per dag.

Ifølge Financial Times og Bloomberg har kinesiske helsetopper bak lukkede dører anslått at så mange som 250 millioner ble smittet i landet i løpet av de første 20 dagene i desember.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ikke fått statistikk fra Kina om sykehusinnleggelser siden Beijing lettet restriksjonene. WHO har sagt at de tror det manglende statistikken kan skyldes at myndighetene i verdens mest folkerike land sliter med å holde oversikt over smitten.

Krisesjef Michael Ryan i Verdens helseorganisasjon (WHO) sa imidlertid i midten av desember at smittetrykket begynte å øke betraktelig i Kina lenge før smittevernrestriksjonene ble opphevet.