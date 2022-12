To tenåringer knivstukket i København

De to er alvorlig skadd, opplyser etterforskningsleder Anders Lykkegaard i København-politiet til Ritzau. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Dortheavej nordvest i København like før klokka 22.

Etterforskningslederen vil ikke overfor Ritzau bekrefte eller avkrefte om de to har vært eller er i livsfare. De pårørende er informert. Motivet er uklart.

– Vi vet bare at de ble overfalt av mer enn én gjerningsmann, som siden har stukket av, muligens i en bil, sier Lykkegaard.

På bilder i sosiale medier kan man se at det ligger blod på bakken like utenfor et muslimsk trossamfunn i gaten. De to fornærmede har ikke blitt avhørt av politiet. Deres pårørende er informert.