Paris-mistenkt overført til psykiatrien

Mannen skal ha stått bak angrepet mot et kurdisk kultursenter fredag. Påtalemyndigheten har antydet at angrepet var rasistisk motivert.

– Legen som undersøkte den mistenkte i ettermiddag sa at helsetilstanden hans ikke var forenlig med varetektsfengsling, sa påtalemyndigheten i Paris lørdag.

– Den er derfor opphevet fram til han fremstilles for en dommer, når helsetilstanden tillater det, het det videre i uttalelsen. Etterforskningen av saken fortsetter, slås det fast.

Vekket vonde minner

Skuddene mot kultursenteret og en nærliggende frisørsalong førte til panikk i byens tiende distrikt, som rommer flere butikker og restauranter samt en stor kurdisk lokalbefolkning.

Skytingen har vekket til live traumatiske minner om tre drap mot kurdere i 2013, som mange tror Tyrkia sto bak. Sakene er uløst.

Mange i det kurdiske lokalsamfunnet har uttrykt sinne overfor franske sikkerhetstjenester, som de mener ikke gjorde nok for å forhindre skytingen.

Voldsomme demonstrasjoner

Lørdag kokte sinnet over, og rasende demonstranter barket sammen med politi sentralt i Paris for andre dag på rad, i det som egentlig var en hyllestmarkering. Politiet brukte tåregass og demonstrantene kastet ting den andre veien. Ifølge AFPs journalister på stedet ble minst fire biler veltet og en påtent.

Tusenvis hadde samlet seg på Place de la République lørdag ettermiddag der det ble holdt ett minutts stillhet for dem «som døde for friheten».

– Det vi føler er smerte og vantro fordi det er ikke første gang dette har skjedd, sier den 23 år gamle studenten Esra til AFP.

Ifølge Paris' politisjef Laurent Nunez ble 31 politibetjenter og én demonstrant skadd, mens elleve ble pågrepet.

Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt at kurderne ble «mål for et hatefullt angrep», og beordret Nunez til å møte kurdiske ledere lørdag.

Voldshistorikk

Den siktede 69-åringen er tidligere dømt for brudd på våpenloven og vold.

Han er også tiltalt for rasistisk motivert vold for å ha angrepet minst to migranter med en kniv i en leir i Paris i desember i fjor. Den saken har ikke vært behandlet i retten ennå

Ifølge kilder tett på saken hadde han flere magasiner på seg da han ble pågrepet, mens våpenet var en Colt 1911-pistol, produsert i USA.

Aktivist og politisk flyktning

Av de tre sårede, fikk én lørdag intensivbehandling på sykehus, mens to ble behandlet for alvorlige skader.

Ifølge den kurdiske organisasjonen CDK-F er det en kvinne og to menn som ble drept. Kvinnen er ifølge organisasjonens talsmann Emine Kara, som var en leder i den kurdiske kvinnebevegelsen i Frankrike.

De to andre drepte er ifølge CDK-F Abdulrahman Kizil og Mir Perwer, som er aktivist og politisk flyktning. En politikilde har bekreftet overfor AFP at Kara og Kizil er blant de drepte.