Det er 1. juledag 1996. Dagen i julen som feires aller mest i de fleste engelsktalende land. Mange titalls millioner amerikanske barn hopper ut av sengene sine, og rekker sjelden å komme ut av pysjen før de piler ned til juletreet i stua, spente på om julenissen har vært på besøk i løpet av natten. I så velstående hjem som familien Ramseys har nissen som regel slått på stortromma.

Men 26. desember 1996 ble livet i Ramsey-huset snudd på hodet, da familien mistet sin berømte juvel, lille JonBenet. Ifølge mamma Patsy Ramsey skjønte familien at noe hadde skjedd da hun kom ned på kjøkkenet og fant et brev på trappa ned til kjøkkenet. På det håndskrevne brevet sto det at JonBenet var bortført, og kidnapperne krevde 118.000 dollar i løsepenger, dersom de ønsket jenta si tilbake i live.

Myndighetene i Boulder har publisert alle dokumenter tilknyttet saken.

«Skjønnhetsprinsessen»

Patsy ringte politiet klokken 05.52, og tre minutter senere sto to politibetjenter på trappa utenfor familiens hjem. JonBenet hadde, tross sin unge alder, rukket å bli et kjent ansikt i USA. Som datter av en mangemillionær og tidligere Miss West Virginia, var veien kort til scenen. Hun fant seg raskt til rette og vant flere konkurranser, noe som til slutt gjorde henne verdig tittelen «skjønnhetsprinsesse». Hun ble beskrevet som en utadvendt og ambisiøs liten jente som, med sine forutsetninger, kunne fått til det meste. Men livet ble kort.

Da politiet ankom Ramsey-hjemmet gikk de i gang med å se etter tegn på innbrudd, men de fant ingen. Først fire timer senere forsto de at ingen hadde lett gjennom huset etter jenta. De ba familien sjekke alle rom, og det var da pappa John Ramsey åpnet en kjellerlem som politimann Rick French hadde oversett.

Der, under et hvitt pledd i kjelleren, med gaffateip over munnen og nylontråd rundt håndleddene og halsen, lå seks år gamle JonBenet. Pappa John løftet umiddelbart jentas kropp, surret henne inn i pleddet og bar henne opp trappen. Dermed rakk ikke politiet å sikre åstedet, og avgjørende bevis ble ødelagt.

JonBenet var datter av skjønnhetsdronningen Patsy Ramsey og mangemillionæren John Ramsey. Her holder de opp et bilde av datteren sin. Foto: Reuters/NTB

Sæd og blod



Ifølge obduksjonsrapporten døde jenta som følge av kvelning og stump vold mot bakhodet, som hadde forårsaket et omfattende kraniebrudd. Det ble funnet sæd på åstedet, men det ble ikke funnet skader på kroppen forenlig med voldtekt. De kunne likevel ikke konkludere med at et overgrep ikke hadde funnet sted, da det ble funnet blod i jentas truse.

Kvelningsredskapet besto av nylontråd og et avbrukket skaft fra en malekost. En liten bit av børsten ble funnet i Patsys maleutstyr, men resten av den ble aldri funnet.

I JonBenets mage ble det funnet biter av ananas, og en bolle med ananas ble funnet på kjøkkenbordet, men verken John eller Patsy kan huske å ha servert datteren dette. På bollen fant de fingeravtrykkene til JonBenets ni år gamle storebror Burke. Ifølge foreldrene hadde sønnen sovet gjennom hele natten, og han kom først ut av rommet sitt flere timer etter at politiet hadde ankommet huset. De hadde ingen forklaring på hvorfor skålen hadde Burkes fingeravtrykk, og hvordan JonBenet nylig hadde fått i seg ananas, dersom ingen hadde servert henne dette.

Politiet begynte raskt å fatte mistanke.

Frigitte familiebilder tatt av JonBenet og storebror Burke. Foto: AP/NTB

– Foreldrene vil ikke at saken skal bli løst

Det første som fikk dem til å heve øyenbrynene var løsepengebrevet.

Brevet var tre sider langt, noe som er svært usedvanlig, og det var skrevet med en penn som tilhørte huset. Noe som, ifølge eksperter, tilsier at kidnapperen må ha tilbragt om lag 21 minutter i huset uten å bli oppdaget. Ifølge rettslingvist James Fitzgerald hadde håndskriften flere likhetstrekk med mamma Patsys håndskrift.

Dette er første side av det tre siders lange løsebrevet som ble funnet i Ramsey-hjemmet. Foto: Boulder Police Department

«Det er svært usedvanlig at to så like håndskrifter dukker opp i ett og samme hus, uten at det er fra samme person», har Fitzgerald uttalt til Hollywood Reporter.

Fitzgerald er en del av et større team etterforskere som har børstet støv av saken. Deres teori er at JonBenets bror Burke, som da var ni år gammel, drepte lillesøsteren i raseri, og at foreldrene dekte over det, i frykt for å miste begge barna sine.

– Jeg er overbevist om at Ramsey-familien ikke ønsker at denne saken skal bli løst, og av nettopp den grunn så er saken fremdeles en gåte, sier FBI-etterforsker Jim Clemente i CBS-miniserien «The Case of: JonBenet Ramsey».

Clemente har gått sammen med Fitzgerald, kriminolog Werner Spitz, tidligere statsadvokat James Kolar, ekspert på analyse av vitnesbyrd Stan Burke og rettsmedisiner Henry Lee. Sammen ønsker de å løse saken.

Tilståelsene

I tillegg til brevet, fruktskålen og malekosten, lener etterforskerne seg på den totale mangelen på tegn til innbrudd som et bevis på at gjerningspersonen allerede befant seg i huset. Det ble funnet gammelt spindelvev i vinduene i kjelleren, noe som tydet på at de ikke hadde vært åpnet på en god stund, dermed kunne ikke en eventuell inntrenger ha krøpet inn via vinduene.

I 2003 klarte eksperter innen DNA-analyse å hente ut nok materiale fra bloddråpene funnet i JonBenets truse til de slutt satt igjen med en fullstendig DNA-profil. DNA-et stammet fra en mann, og samsvarte ikke med noen i Ramsey-familien. DNA-et ble kjørt gjennom FBIs omfattende database, som inneholder over 1,6 millioner DNA-profiler, men de fikk ingen match.

Man vet fremdeles ikke hvem som drepte JonBenet, og flere personer har tilstått. 54 år gamle Gary Oliva tilsto drapet i et brev til en venn i 2019. Han hevdet å ha drept seksåringen ved et uhell, skriver Rolling Stone. Oliva soner for tiden en 10 år lang dom for besittelse av barnepornografi.

«Jeg har aldri elsket noen slik jeg elsket JonBenet, likevel så lot jeg henne skli, falle og knuse hodet sitt. Jeg måtte se på at hun døde», skrev Oliva i et brev til en barndomsvenn i 2019. Da JonBenet ble drept i 1996 var Oliva allerede en dømt sexforbryter.

Han var blant de mistenkte allerede i år 2000, men ble senere sjekket ut av saken da hans DNA ikke samsvarte med DNA-profilen funnet på åstedet.

Han er ikke den eneste som har levert en tilsynelatende falsk tilståelse i det som er blitt landet største drapsgåte.

(Saken fortsetter under bildet).

Universitetsprofessoren John Mark Karr tilsto drapet på JonBenet Ramsey i 2006. Tilståelsen anses nå som falsk. Foto: Apichart Weerawong / AP/NTB

I 2006 tilsto den amerikanske læreren John Mark Karr, som nå er 58 år gammel, å ha drept JonBenet Ramsey. I en lang rekke e-poster mellom Karr og hans kollega ved University of Colorado, Michael Tracey, innrømte Karr å ha drept seksåringen, skriver ABC News.

I en av e-postene beskrev Karr hvordan JonBenet skal ha mistet livet julen 1996. Dette ble raskt motbevist da familiemedlemmer hadde bevis på at Karr befant seg sammen med dem i Atlanta julen 1996, en by som ligger en helt annen delstat, Georgia.

Karr var den første personen til å bli siktet i saken, men saken gikk aldri til retten grunnet den totale mangelen på bevis som kunne bygge opp under Karrs tilståelse, som i dag er å betegne som falsk.

Ingen vet hvem som tok livet av lille JonBenet i morgentimene 1. juledag for 26 år siden, men politiet og etterforskere har ikke gitt opp jakten, og i november annonserte de at en ny fullskala etterforskning er i gang, skriver New York Post.

