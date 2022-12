Nye demonstrasjoner etter angrep i Paris

Tre personer ble drept i angrepet, som påtalemyndigheten mener var rasistisk motivert. Lørdag sier en kilde nære saken at mannen som er pågrepet, selv sier at han er rasist og derfor gikk til angrep.

Den siktede 69-åringen skjøt og drepte tre personer, mens ytterligere tre ble såret.

Lørdag samlet flere tusen seg ved Place de la République øst i den franske hovedstaden. De viftet med ulike flagg for grupper som kjemper for kurderes rettigheter, politiske partier og andre fanesaker.

Demonstrasjonen gikk stort sett fredelig for seg, men enkelte ungdommer støtte sammen med politi og kastet gjenstander. Politiet svarte med tåregass.

Byen politimester møtte lørdag representanter for det kurdiske samfunnet i Paris og forsøkte å dempe deres uro. Angrepet mot kultursenteret – samt mot en restaurant og en frisørsalong – har rystet det kurdiske miljøet. Politiet har skjerpet sin beredskap i julehelgen.

Innenriksminister Gérald Darmanin var raskt ute og sa at det var åpenbart at gjerningsmannen gikk målrettet etter utlendinger. Den siktede 69-åringen er tidligere dømt for brudd på våpenloven og vold. Han er også tiltalt for rasistisk motivert vold for å ha angrepet minst to migranter med en kniv i en leir i Paris i desember i fjor. Den saken har ikke vært behandlet i retten ennå.