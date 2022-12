To iranere som skal ha blitt dømt til døden, får gjenopptatt sakene sine

En av de to mennene som får saken sin gjenopptatte er den kurdiske rapperen Saman Seydi. Den andre er Mohammad Ghobadlou.

– Høyesterett har godkjent anken av dommen i revolusjonsretten mot to tiltalte etter opptøyene den siste tiden, skriver rettsvesenets nettsted Mizan.

Rettighetsgrupper har sagt at begge mennene var dømt til døden etter å ha blitt anklaget for å ha vært innblandet i den pågående protestbølgen i Iran. Det har vært flere måneder med demonstrasjoner etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i september.

Mizan opplyser ikke hva straffen mot de to mennene lød på, men bekreftet at de er dømt for lovbrudd som kan gi dødsstraff.

Ghobadlou var tiltalt for «jordisk korrupsjon» og for å «angripe politiet med en bil, slik at en politimann døde og fem ble skadd». Seydi var tiltalt for «moharebeh» – et begrep som betyr å føre krig mot Gud.

Tidligere denne uken ga høyesterett også ordre om nye rettsbehandling for dødsdømte Mahan Sadrat.