Bolsonaro-benådning kan gjelde politi som sto bak fengselsmassakre

Brasils avtroppende president Jair Bolsonaro benåder sikkerhetsstyrker som er dømt for forbrytelser begått for mer enn 30 år siden. Det kan omfatte de ansvarlige for fengselsmassakren i São Paulo i 1992, der 111 innsatte ble drept av militærpolitiet. Foto: Bruna Prado / AP / NTB Foto: NTB