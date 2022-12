Flere hundre migranter, de fleste av dem unge menn fra Sudan, forsøkte å ta seg forbi grensegjerdet som skiller Marokko og Melilla 24. juni i år. Ved en av overgangene ble de møtte med tåregass, og marokkansk politi aksjonerte deretter for å drive dem vekk fra området.

Minst 23 mennesker omkom i panikken og trengselen som oppsto, men både Spania og Marokko har avvist all kritikk og nekter for å ha opptrådt uforsvarlig.

Spanias regjering har også understreket at dødsfallene fant sted på marokkansk jord.

– Ingen mistet livet på spansk jord, har Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska slått fast.

Ifølge den statlige spanske TV-stasjonen RTVE har spansk politi nå avsluttet etterforskningen og konkludert med at de spanske sikkerhetsstyrkene i Melilla ikke kan lastes for det som skjedde.

Spansk påtalemyndighet mener at det hele skjedde så raskt at de spanske sikkerhetsstyrkene ved grensegjerdet ikke rakk å innse hvor farlig situasjonen var før det var for sent.

Amnesty International mener på sin side at de spanske grensevaktene må ta sin del av skylden for tragedien.