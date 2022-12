Fire mennesker ble skadd i angrepet på toget fra Passau til Hamburg 6. november i fjor.

Påtalemyndigheten ba om livstidsstraff ettersom de mente det dreide seg om et islamistisk motivert angrep. Domstolen er enig i at dette var motivet og festet heller ikke lit til mannens forklaring om at han var utilregnelig.

Mannen, som er 28 år, har palestinsk opprinnelse og vokste opp i Syria. Han kom til Tyskland i 2014 og fikk innvilget asyl i 2016.