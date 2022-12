Sykepleier ved frontlinjen: – Jesus er rasende på Putin

Los Angeles-sykepleieren Jennifer Mullee jobber med å redde ukrainske liv i Donetsk. Hun sier ifølge Sky News til Reuters at hun gir Putin skylden for lidelsene hun ser hver dag.

– Jeg ber om at han blir holdt ansvarlig for disse grusomme handlingene. Men jeg er trygg på at hvis det ikke skjer i dette livet, vil det skje i etterlivet. Jesus er rasende på ham, og han kommer etter deg, Putin. Han kommer, sier sykepleieren.

Hun sier at hun savner døtrene sine, men at de forstår hvorfor hun er i Ukraina og at hun gjør et viktig arbeid.