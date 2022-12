Tre drept og flere såret i skyting i Paris

– Vi så en gammel, hvit mann komme inn, deretter begynne å skyte i det kurdiske kultursenteret, så dro han til frisøren ved siden av, sier Romain, som jobber på en restaurant i nærheten, til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge påtalemyndighetens kontor i Paris er den pågrepne en 69 år gammel mann med fransk bakgrunn. Han ble også lagt inn på sykehus etter pågripelsen. Mannen er kjent for politiet for to tidligere drapsforsøk i 2016 og 2021.

Motivene hans er fortsatt uklare, men identiteten og åstedet vakte umiddelbart mistanke om at skytingen kunne ha vært rasistisk motivert. BFM TV melder at den pågrepne angrep en migrantleir for et år siden. Dette er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene.

Kaos i gatene

Hendelsen fant sted rundt klokken 11 fredag formiddag lokal tid, i nærheten av et kurdisk kultursenter. Ifølge politiet skjedde det på gaten som heter Rue d'Enghien. Det er en travel gate som ligger i nærheten av jernbanestasjonen Gare de l'Est.

Det kurdiske kultursenteret, kalt Centre Ahmet Kaya, brukes av en veldedig organisasjon som jobber for å integrere den kurdiske befolkningen i Paris-regionen.

Øyevitner på stedet skal ha meldt om at sju-åtte skudd ble avfyrt på gaten. Det skal ha oppstått kaos i gaten som følge av skytingen.

En beboer i området, Emmanuel Boujenan, sier til AFP at gjerningsmannen ble pågrepet i en frisørsalong.

– Det var folk som fikk panikk, ropte til politiet og pekte på salongen «han er der inne, han er der inne, gå inn», forklarte han.

Uklart motiv

Selv om motivet bak skytingen foreløpig ikke er kjent, har antiterroravdelingen ved påtalemyndighetens kontor åpnet drapsetterforskning.

For én av sårede etter skyteepisoden er tilstanden kritisk, og de andre to har alvorlige skader, ifølge politiet.

Tidligere meldte politiet på Twitter at det var en pågående politiaksjon i byens 10. arrondissement, og de ba publikum om å unngå området.

Nyhetsbyrået AP melder at en folkemengde i nærheten av åstedet ropte «Erdogan, terrorist» og «tyrkisk stat, leiemorder» med henvisning til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin varsler at han vil besøke åstedet senere på dagen.