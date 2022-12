Russland vil kutte oljeproduksjonen som svar på pristak

Det siteres visestatsminister Aleksandr Novak på av det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti fredag. Et annet statlig nyhetsbyrå, Tass, siterer Novak på at produksjonen kan kuttes med mellom 500.000 og 700.000 fat per dag.

EU og G7-landene har innført et pristak på 60 euro per fat med russisk olje. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, og kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia. Også Norge har sluttet seg til oljepristaket.

Russlands president Vladimir Putin sa denne uka at han vil komme med en kunngjøring neste uke der Russlands respons på pristaket blir presentert.