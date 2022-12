– Jeg vil få gratulere Benjamin Netanyahu med kunngjøringen om å ha dannet ny regjering, sa Blinken under en pressekonferanse i Washington.

På spørsmål om hvordan president Joe Bidens administrasjon ville forholde seg til israelske statsråder som forfekter ekstreme holdninger og meninger, understreket Blinken at USA vil forholde seg til den israelske regjeringens politikk, ikke statsrådene som sådan.

Felles mål

– Vi ser fram til å samarbeide med Israel for å fremme de interesser og verdier som lenge har vært kjernen i forholdet vårt, og også til å fremme en bredere tilnærming for å prøve å komme fram til felles mål for sikkerhet, muligheter, velstand og verdighet både for israelere og palestinere, sa Blinken.

En av de mest kontroversielle statsrådene i Netanyahus regjering er Itamar Ben-Gvir, som åpent har hyllet den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein som i 1994 drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron.

Skarp kritikk

Ben-Gvir, som har fått posten som sikkerhetsminister med ansvar for blant annet politiet, er en uttalt disippel av Meir Kahane , den høyreekstreme rabbineren som fikk sitt Kach-parti forbudt og som ble dømt for terrorisme i Israel.

Da Ben-Gvir i høst deltok ved en minneseremoni for Kahanes forbudte parti, resulterte det i skarp kritikk fra Biden-administrasjonen.

– Å feire minnet til en terrororganisasjon er avskyelig. Det fins ingen andre ord, sa det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.