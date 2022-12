USA: Nord-Korea har solgt våpen til Wagner-gruppen

– Vi kan bekrefte at Nord-Korea har fullført en foreløpig våpenleveranse til Wagner, som har betalt for utstyret, sier en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Ifølge ham skal det være snakk om rakettvåpen av ulike slag, og forsendelsen skal ha blitt levert i november.

– Wagner søker verden rundt etter våpenleverandører som kan støtte deres militære operasjoner i Ukraina, sier Kirby.

«Rivaliserende maktsenter»

Leiesoldatene i den såkalte Wagner-gruppen leder ifølge USA an i Russlands beleiring av byen Bakhmut, som ligger ved frontlinjen i Donbas, øst i Ukraina.

Prislappen for gruppens virksomhet i Ukraina er nå på nærmere 1 milliard kroner i måneden, ifølge Kirby.

– Wagner har blitt et rivaliserende maktsenter for det russiske militæret og andre russiske departementer, mener han.

Varsler sanksjoner

USA kommer nå ifølge Kirby til å trappe opp sanksjonene mot Wagner-gruppen, som han anslår består av rundt 50.000 soldater. 10.000 av disse skal være godt trente, mens de øvrige er tidligere straffedømte.

Rundt 1.000 soldater i gruppen er ifølge amerikanske anslag drept i kamp i Ukraina de siste ukene, 90 prosent av dem tidligere straffedømte.