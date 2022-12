Brann på russisk hangarskip

Det melder de statlige russiske nyhetsbyråene Tass og Ria, ifølge The Guardian. Hangarskipet er den russiske marinens flaggskip.

Ifølge Alekseij Rakhmanov, som leder den statlige bedriften med ansvaret for en modernisering av fartøyet, ble brannen raskt slukket. Ingen skal ha blitt skadd, men en talsperson for nødetatene sier at 20 personer ble evakuert.

Admiral Kuznetsov har vært ute av tjeneste og i tørrdokk for reparasjoner siden 2018. Rakhmanov sier han regner med at skipet kan være i tjeneste igjen i 2024.