Tyrkia mener Sverige gjør for lite for å få godkjent Nato-søknaden

Çavuşoğlu og Sveriges utenriksminister Tobias Billström møttes torsdag i Ankara for å snakke om Sveriges Nato-søknad, som Tyrkia har nektet å godkjenne.

På en felles pressekonferanse sa Çavuşoğlu at Sverige gjør for lite for å imøtekomme Tyrkias krav om utlevering av «terrorister» fra Sverige, skriver Aftonbladet.

– Denne uken ble utlevering av en enkeltperson nektet. Det er en veldig negativ utvikling, sa Çavuşoğlu.

Sveriges høyesterett bestemte denne uken at den tyrkiske journalisten Bülent Kenes ikke skal bli utlevert til Tyrkia.