Det sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov på en pressekonferanse torsdag, der han ble spurt om USA-besøket til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag.

Han sa blant annet at det ikke hadde vært noen tegn til at Ukraina var klare for fredssamtaler under Zelenskyjs besøk, og at det var ytterligere bevis på at USA kjemper en stedfortrederkrig med Russland «ned til den siste ukrainer».

I tillegg hevder han at USA og Ukraina nekter å høre på Russlands side av saken.

– Verken president Biden eller president Zelenskyj har så langt sagt noe som antyder at de potensielt kan være klare til å lytte til Russlands bekymringer, sier Peskov.

– Ingenting av det som ble sagt advarte Zelenskyj mot å fortsette angrepene mot boligbygg i byer og landsbyer i Donbas, og det var ingen reelle oppfordringer til fred, legger han til.

Zelenskyj besøkte USAs president Joe Biden i Det hvite hus onsdag og talte for Kongressen, på det som er hans første utenlandstur siden Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar.

Kun timer før Zelenskyj landet i USA advarte Russlands president Vladimir Putin om at Russland neste år vil fortsette å utvikle sitt militære potensial og kampberedskapen til sine atomstyrker.