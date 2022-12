Krig, klimaendringer og krisestemning – dette var nyhetsåret 2022

Januar

5. januar: Det erklæres unntakstilstand i Kasakhstan. Med støtte fra Russland slår myndighetene hardt ned på store demonstrasjoner.

10. januar: EUs klimaovervåking fastslår at de siste sju årene er de varmeste som er registrert.

10. januar: Opposisjonslederen Aung San Suu Kyi får den første av mange fengselsdommer i år i Myanmar.

12. januar: Storbritannias statsminister Boris Johnson vedgår at han var på fest under nedstengingen. Han får senere en bot for dette.

15. januar: En vulkan i Tonga har det største utbruddet som er registrert i verden. Øygruppa blir isolert i flere uker.

22.–25. januar: Vesten og Taliban diskuterer Afghanistans fremtid i Oslo.

23. januar-februar: 238 dør i to kraftige stormer i det vestlige Indiahavet.

29. januar: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sparker sjefen for landets statistikkbyrå etter høye inflasjonstall. I løpet av året skal inflasjonen i landet toppe 80 prosent, ifølge offisielle tall.

Januar: USA og Europa begynner å donere våpen og annet utstyr til Ukraina.

Februar

Februar: Forhandlinger mellom Russland og Ukraina går i stampe, og spenningsnivået stiger i Europa.

15. februar: Over 150 dør i store gjørmeskred i brasilianske Petrópolis.

18. februar: Malawi erklærer polioutbrudd. Polio brer seg i flere land gjennom året.

24. februar: Russland invaderer Ukraina fra flere kanter. President Putin påstår at målet er å «avmilitarisere og avnazifisere» Ukraina.

26. februar: EU, USA og andre innfører nye, kraftige sanksjoner mot Russland. Dette fører til en finanskrise i landet.

Februar-mars: Millioner av flyktninger strømmer ut av Ukraina.

Februar-mars: Russland og Belarus utestenges fra en mengde internasjonale organisasjoner og idrettsarrangement.

28. februar: FNs klimapanel (IPCC) fastslår at mange klimaendringer allerede er i ferd med å bli irreversible.

Mars

2. mars: Russland omringer havnebyen Mariupol og beleirer den fram til 20. mai. Beleiringen fører til tusenvis av sivile dødsfall og internasjonal fordømmelse.

4. mars: Russland inntar Zaporizjzja-kraftverket, Europas største kjernekraftverk.

4. mars: Minst 60 mennesker blir drept i et selvmordsangrep mot en moské i pakistanske Peshawar.

11. mars: Den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi løslates etter ti år i fengsel.

12. mars: Saudi-Arabia henretter 81 mennesker på samme dag.

15. mars: Polens, Slovenias og Tsjekkias statsministre besøker Ukrainas hovedstad Kyiv etter at russiske styrker måtte oppgi forsøkene på å innta byen.

21. mars: Et China Eastern Airlines-fly styrter i Sør-Kina, og 133 mennesker omkommer.

23. mars: Afghanske tenåringsjenter får komme tilbake til skolen, men sendes hjem igjen etter noen timer.

24. mars: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forlenger sin periode i posten med ett år.

25. mars: Telenor selger sin Myanmar-avdeling.

25. mars: Russland varsler at de nå konsentrerer seg om å innta hele Donbas-regionen av Ukraina.

27. mars: Norske Liv Ullmann får en Æres-Oscar.

30. mars: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler til Stortinget, en av mange taler for nasjonalforsamlinger verden over.

April

3. april: Massegraver blir oppdaget etter at russiske styrker har trukket seg ut av Kyiv-forstaden Butsja.

4. april: Den siste delen av IPCCs sjette hovedrapport konkluderer med at klimaendringene må nå sitt toppunkt senest i 2025 og falle med 43 prosent i 2030 om man skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

7. april: USA får sin første svarte kvinnelige høyesterettsdommer idet Ketanji Brown Jackson blir godkjent av Senatet.

7. april: Russland suspenderes fra FNs menneskerettsråd med klart flertall.

9. april: Pakistans statsminister Imran Khan blir kastet av nasjonalforsamlingen etter en lengre politisk krise i landet. Opposisjonslederen Shehbaz Sharif tar over.

15.–17. april: Det blir opptøyer i flere svenske byer etter at den danske politikeren Rasmus Paludan planlegger brenninger av Koranen. Mer enn 300 politifolk blir skadd.

24. april: Frankrikes president Emmanuel Macron blir gjenvalgt med 58,5 prosent av stemmene.

25. april: Den tyrkiske filantropen og aktivisten Osman Kavala dømmes til livstid i fengsel for finansiering av demonstrasjoner og kuppforsøk.

29. april: Et bombeangrep mot en moské i Afghanistans hovedstad Kabul krever minst 50 menneskeliv.

Mai

Mai: En voldsom hetebølge med temperaturer nærmere 50 grader tar slutt i India og Pakistan etter to måneder. Minst 90 mennesker dør i ekstremværet, som forskere mener er tett knyttet til klimaendringene.

9. mai: Diktatorsønnen Bongbong Marcos blir valgt til Filippinenes nye president i et valgskred.

9. mai: Idet Sri Lanka gjennomgår en nærmest total økonomisk kollaps og stor politisk uro, trekker statsminister Mahinda Rajapaksa seg.

11. mai: Den palestinsk-amerikanske journalisten Shireen Abu Akleh blir skutt og drept under en reportasje fra en flyktningleir i Jenin. FN og USA konkluderer med at hun trolig ble skutt av en israelsk soldat. Israelsk politi griper også inn mot gravfølget hennes.

12. mai: Nord-Korea bekrefter sitt første koronatilfelle, som blir starten på en omfattende epidemi i det lukkede landet.

15. og 16. mai: Finland og Sverige kunngjør at de vil søke om Nato-medlemskap.

20. mai: De siste ukrainske soldatene i Mariupol legger ned våpnene sine. Den bombeherjede havnebyen inntas av Russland.

25. mai: En 18-åring skyter og dreper 21 personer på en barneskole i Texas. Sammen med flere andre masseskytinger i mai fører dette til en stor våpendebatt i USA.

31. mai: EU-landene blir enige om et forbud mot oljeimport fra Russland.

Juni

1. juni: Johnny Depp vinner rettssaken mot ekskona Amber Heard, som han anklaget for ærekrenkelser.

2.–5. juni: Storbritannia feirer 70 år på tronen for dronning Elizabeth.

14. juni: Polen avvikler det omstridte disiplinærkammeret for landets dommere etter en langvarig strid med EU.

15. juni: USAs sentralbank gjennomfører det første av fire store rentehopp på 0,75 prosentpoeng for å få bukt med høy inflasjon. Sentralbanker verden over gjennomfører lignende grep idet inflasjonen nærmer seg og etter hvert topper 10 prosent i mange vestlige land.

19. juni: Den tidligere geriljakrigeren Gustavo Petro blir første venstresidekandidat som vinner presidentvalget i Colombia.

22. juni: Over 1.000 mennesker dør i et jordskjelv i Paktika-provinsen i Afghanistan.

23. juni: Ukraina og Moldova blir såkalte kandidatland i EU.

24. juni: USAs høyesterett setter til side Roe vs. Wade-kjennelsen som siden 1973 har sikret kvinner en føderal rett til å ta abort.

28. juni: Tyrkia, Sverige og Finland blir enige om en kontroversiell avtale som skal sikre de to siste Nato-medlemskap tross tyrkisk motstand.

29. juni: Israels statsminister Naftali Bennett går av og det utskrives nyvalg. Yair Lapid blir statsminister 1. juli.

Juni-juli: En hetebølge rammer store deler av Sør- og Vest-Europa. Toppen nås 14. juli med 47 grader i Nord-Portugal. Flere land rammes av tørke og skogbranner, og hundrevis av mennesker dør. Også USA rammes av en voldsom hetebølge.

Juli

3. juli: En mann skyter rundt seg på kjøpesenteret Field's i København og dreper tre, mens 27 blir såret.

6. juli: En kvinne blir drept av en nynazist under Almedalsveckan i Sverige. Centerpartiets leder Annie Lööf var nynazistens antatte mål.

7. juli: Storbritannias statsminister Boris Johnson går av.

8. juli: Japans tidligere statsminister Shinzo Abe blir skutt og drept under en valgkamptale.

9. juli: Den amerikanske Kongressen holder sin første høring om angrepet på Kongressen 6. januar 2021. 9 millioner følger høringen på TV.

13. juli: Italias regjering faller, og det utskrives nyvalg til september. Mario Draghi blir sittende som statsminister inntil videre.

22. juli: Russland, Ukraina, Tyrkia og FN undertegner en avtale om trygg eksport av ukrainske landbruksprodukter over Svartehavet for å lette på verdens matvarekrise.

23. juli: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer at apekopper er en global helsekrise. På verdensbasis er det bekreftet om lag 80.000 tilfeller og 200 dødsfall.

31. juli: Al-Qaidas antatte leder, Ayman al-Zawahri, blir drept i et amerikansk luftangrep mot Kabul.

August

2. august: Velgere i den amerikanske delstaten Kansas stemmer nei til en grunnlovsendring som ville gjort det mulig å innføre abortforbud.

3. august: Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, besøker Taiwan og blir den mektigste amerikanske politikeren som har besøkt øya. Kina gjennomfører store militærøvelser rundt øya som svar.

5.–7. august: Israel gjennomfører kraftige luftangrep mot Gazastripen.

7. august: Etter halvannet års diskusjoner og kompromisser vedtas en massiv klima- og helsepakke i det amerikanske Senatet. 370 milliarder dollar går til klimatiltak.

8. august: Amerikansk føderalt politi ransaker tidligere president Donald Trumps bolig Mar-a-Lago på grunn av mistanker om at han oppbevarer gradert materiale. Trump raser og kaller ransakingen politisk motivert.

9. august: William Ruto vinner presidentvalget i Kenya, men opposisjonstilhengere gjennomfører voldelige demonstrasjoner mot det de hevder er valgfusk.

12. august: Forfatteren Salman Rushdie knivstikkes gjentatte ganger under en forelesning i Chautauqua i New York, men overlever. Han mister et øye.

19. august: En mann blir skutt og drept midt på et kjøpesenter i Malmö, mens en tilfeldig forbipasserende kvinne blir såret. En 15 år gammel gutt blir pågrepet for drapet.

28. august: Pakistan erklærer klimakatastrofe idet landet rammes av enorme oversvømmelser som krever over 1.700 menneskeliv.

30. august: Sovjetunionens siste leder og fredsprisvinner Mikhail Gorbatsjov dør, 91 år gammel.

August: Frykten brer seg for en alvorlig ulykke ved det russiskokkuperte kjernekraftverket Zaporizjzja.

September

1. september: FNs høykommissær for menneskerettigheter fastslår at Kinas framtreden i Xinjiang-regionen kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

2. september: G7-landene blir enige om å innføre pristak på russisk olje.

5. september: Chilenske velgere stemmer ned et forslag til ny grunnlov med klar margin.

5. september: Liz Truss vinner ledervalget i Storbritannias konservative parti og blir landets nye statsminister.

5. september: Den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta mister utgiverlisensen etter 32 år.

5. september: Et kraftig jordskjelv rammer Sichuan-provinsen i Kina. 93 personer omkommer.

8. september: Dronning Elizabeth den 2. av Storbritannia dør, 96 år gammel. Over 4 milliarder mennesker ser begravelsen 19. september. Sønnen Charles blir konge.

11. september: Borgerlig side vinner valget i Sverige. Ulf Kristersson blir statsminister.

14. september: Nye trefninger oppstår mellom Armenia og Aserbajdsjan, og nærmere 200 soldater blir drept.

14.–16. september: Mange titalls mennesker blir drept i trefninger mellom Kirgisistan og Tadsjikistan.

16. september: Store demonstrasjoner og opptøyer bryter ut i Iran etter at Mahsa Amini dør i det såkalte moralpolitiets varetekt.

16. september: Nye massegraver blir funnet i Izium, som ukrainske styrker nettopp har gjenerobret.

21. september: Etter at Ukraina har gjenerobret store områder, kunngjør Vladimir Putin delvis mobilisering av russiske styrker. Hundretusenvis av russere rømmer landet i de påfølgende dagene.

23. september: Et kontroversielt budsjettforslag skaper finanskrise i Storbritannia.

25. september: Ytre høyre vinner valget i Italia for første gang. Giorgia Meloni blir landets første kvinnelige statsminister.

26. september: Det blir oppdaget lekkasje på gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Trolig skyldes lekkasjene sabotasje.

27.–30. september: Cuba og store deler av det sørlige USA rammes hardt av orkanen Ian. Minst 157 mennesker dør.

27. september: Russland kunngjør planer om å innlemme fire ukrainske fylker i landet. Verdenssamfunnet anerkjenner ikke annekteringen.

30. september: Burkina Faso gjennomgår årets andre militærkupp.

30. september: Ukraina kunngjør at de søker om Nato-medlemskap som svar på Russlands annektering av fire fylker.

Oktober

1. oktober: En fotballkamp i Indonesia ender med opptøyer der 131 mennesker omkommer.

7. oktober: Ukrainske Senteret for sivile rettigheter, russiske Memorial og belarusiske Ales Bjaljatski vinner Nobels fredspris.

14. oktober: Klimaaktivister i London blir pågrepet for å ha kastet tomatsuppe på et van Gogh-maleri. Handlingen blir etterlignet andre steder.

17. oktober: Nigeria kunngjør at minst 600 mennesker omkom i en flom i landet i september.

21. oktober: Minst 150 mennesker blir drept i sammenstøt mellom ulike grupper i Sudan.

23. oktober: Xi Jinping blir valgt til en tredje femårsperiode som Kinas leder og sikrer seg enda mer makt enn før.

25. oktober: Rishi Sunak blir ny statsminister i Storbritannia etter at Liz Truss gikk av etter mindre enn to måneder på posten.

28. oktober: Elon Musk sluttfører sitt oppkjøp av Twitter. I de påfølgende ukene sparkes mange av de ansatte og det spres stor usikkerhet om plattformens fremtid. Han lover å trekke seg som toppsjef etter to måneder.

29. oktober: Minst 158 personer, deriblant en norsk kvinne, omkommer i en trengselsulykke i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

29. oktober: Minst 100 blir drept når al-Shabaab angriper to steder i Mogadishu med bomber.

29. oktober: Den tropiske stormen Nalgae rammer Filippinene, og minst 150 dør.

30. oktober: Lula da Silva beseirer sittende president Jair Bolsonaro i presidentvalget i Brasil.

30. oktober: Minst 141 mennesker dør når en bro i India raser sammen.

Oktober: Russland trapper opp rakettangrepene mot ukrainske byer og infrastruktur, særlig strømnettet.

November

1. november: Statsminister Mette Frederiksen går inn for å danne bred regjering etter valget i Danmark, og lykkes i midten av desember.

1. november: Høyresiden vinner valget i Israel.

2. november: Etiopias regjering og myndighetene i Tigray blir enige om en våpenhvile etter to års borgerkrig.

6.–18. november: FNs klimakonferanse COP27 finner sted i Sharm-el-Sheik i Egypt. Landene blir enige om å opprette et fond som støtter rammede fattige land.

8. november: Republikanerne vinner et knapt flertall i Representantenes hus i det amerikanske kongressvalget, mens Demokratene beholder flertallet i Senatet.

11. november: Ukrainske styrker inntar Kherson, den eneste fylkeshovedstaden Russland hadde inntatt siden krigens begynnelse.

14. november: USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping møtes under G20-toppmøtet i Indonesia.

15. november: Verdens befolkning passerer 8 milliarder.

15. november: Ukrainske raketter på avveie lander i en polsk landsby og dreper to. I flere timer frykter man at de er russiske.

15. november: USAs tidligere president Donald Trump kunngjør at han stiller som kandidat til posten i 2024.

16. november: Nasa skyter opp den ubemannede måneraketten Artemis 1.

19. november: Tyrkia angriper hundrevis av kurdiske mål i Syria.

21. november: Et jordskjelv rammer Vest-Java i Indonesia. Minst 272 omkommer.

22. november: EU-kommisjonen foreslår et krise-pristak på gass.

24. november: Etter mer enn ett års opphold begynner samtaler mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i norsk regi.

November: Store demonstrasjoner oppstår i kinesiske storbyer i protest mot landets ekstremt strenge koronatiltak. Regjeringen letter til slutt på mange restriksjoner.

30. november: Kinas tidligere leder Jiang Zemin dør, 96 år gammel.

Desember

7. desember: Minst 25 medlemmer av ytre høyre-nettverket Reichsbürger blir pågrepet for å ha planlagt statskupp i Tyskland.

7. desember: Perus president Pedro Castillo forsøker å oppløse nasjonalforsamlingen og utskrive nyvalg, men blir istedenfor avsatt.

13. desember: Minst 100 omkommer i oversvømmelser i Kongos hovedstad Kinshasa.

18. desember: Under FNs konferanse om naturmangfold i Montreal blir man enige om en avtale.

19. desember: En kongresskomité anbefaler at USAs tidligere president Donald Trump straffeforfølges etter kongresstormingen i 2021.

21. desember: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter USAs president Joe Biden i Det hvite hus og taler til Kongressen. Dette er Zelenskyjs første kjente utenlandsreise siden krigsutbruddet i februar.