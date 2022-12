Bare en av ti svensker vil avvikle kjernekraftverk

Det siste året har det vært en nærmest dramatisk endring i opinionen, sier forsker Mattias Lantz, som leder Analysegruppen.

Gruppen eies av bransjeforeningen Energiföretagen og dermed indirekte av blant annet kjernekraftindustrien og har i en årrekke sjekket svenskers holdning til kjernekraft.

Dobling og halvering

Nesten seks av ti (59 prosent) sier i dag at de kan tenke seg å «fortsette å bruke kjernekraft og bygge nye reaktorer dersom det er behov for det». På slutten av 2017 var det bare snaut 30 prosent som mente det samme og for ett år siden var andelen 45 prosent.

Endringen er størst blant kvinner. De er fortsatt mer skeptiske til kjernekraft enn menn er, men altså i langt mindre grad enn tidligere.

– Strømkrisen veier tyngre enn alt annet, sier Lantz. Han sier det er bemerkelsesverdig at støtten stiger til tross for at det har vært problemer med flere reaktorer.

De som vil ha en politisk beslutning om å avvikle kjernekraften helt, utgjør nå bare 8 prosent av de spurte. Det er en halvering på fem år.

Lite diskusjon om sikkerhet

Lantz sier mer kjernekraft i Sør-Sverige trolig ville gitt billigere strøm og sier at man kan se det på strømprisene når det er problemer med en eller flere reaktorer. Samtidig påpeker han at sikkerheten rundt kjernekraften i liten grad er en del av energidebatten, som primært handler om pris.

Åtte av ti mener de svenske reaktorene stort sett er sikre. Men en ulykke vil trolig endre opinionen raskt, skriver nyhetsbyrået TT.

Undersøkelsen er utført av Novus på oppdrag fra Energiföretagen.