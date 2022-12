Tsjekkia skal kjøpe 210 svenske stridsvogner

Tsjekkias forsvarsminister Jana Cernochova sier avtalen er verdt opptil 2,3 milliarder dollar – nærmere 23 milliarder kroner.

DV90 produseres av britisk-svenske BAE Systems Hägglunds. Det pansrede beltekjøretøyet finnes i en rekke varianter, blant annet ambulanse, stormpanservogn og lett stridsvogn.

Cernochova kunngjorde avtalen da hun tok imot 14 tyske Leopard-stridsvogner. Tyskland donerer stridsvognene for å kompensere Tsjekkia for landets militære støtte til Ukraina. Så langt er det gitt hjelp for rundt 200 millioner dollar. I tillegg har den tsjekkiske høren og landets forsvarsindustri eksportert utstyr for 2 milliarder dollar til Ukraina i år, mer enn tre ganger så mye som i fjor.

I forrige uke signerte Slovakia en avtale om å kjøpe 152 DV90-vogner. Norge kjøpte drøyt 100 i 1994 og har senere kjøpt eller bestilt ytterligere 60. Flere av Norges CV90-er er også oppgradert.