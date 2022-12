– Du vil aldri stå alene, sier Biden til Zelenskyj

– Lyset vil alltid vinne over mørket, og håpet driver mismotet vekk. Vi kommer alltid til å stå ved deres side. Det vil jeg at du og hele Ukraina skal vite, sier Biden.

– Ukrainas kamp er en del av noe større, sier Biden og lover å støtte landet «så lenge det trengs». Biden sier også at han ikke er bekymret for fortsatt vestlig støtte til Ukraina.

– Jeg føler meg veldig trygg på solidariteten og støtten for Ukraina. Jeg er overhodet ikke bekymret for samholdet i alliansen, sier den amerikanske presidenten.

Onsdag holdt de to presidentene en felles pressekonferanse i Washington, der Zelenskyj er på sitt første kjente utenlandsbesøk siden Russland invaderte Ukraina i februar.

Rakettsystem styrker luftforsvaret

Zelenskyj takket USA og Biden «fra dypet av mitt hjerte» for støtten i kampen mot Russland og for det nye luftvernsystemet Ukraina nå får av amerikanerne. På pressekonferansen bekreftet Biden en militær hjelpepakke på 1,85 milliarder dollar, som inkluderer et Patriot rakettbatteri.

– Patriot-systemet vil styrke Ukrainas luftforsvar betraktelig. Dette er et viktig steg for å sikre luftrommet vårt, sier den ukrainske presidenten. Han sier rakettene kan bidra til å hindre angrep på landets energinettverk.

Zelenskyj gjentok at en rettferdig fred innebærer at det ikke kan inngås noen kompromisser om Ukrainas suverenitet, frihet eller territorielle integritet. På et besøk nær fronten tirsdag sa presidenten at målet er å frigjøre alle russiskkontrollerte områder i Ukraina.

– En ære

Tidligere på dagen ga begge presidentene uttrykk for at de følte seg beæret av møtet med hverandre.

– Det ukrainske folket inspirerer verden med sitt mot og sin utholdenhet. Det føles godt å kunne ønske deg velkommen. Det er en ære å kunne stå ved deres side i et felles forsvar mot den brutale, brutale krigen Vladimir Putin, fører, sa Biden til sin gjest da de møttes i Det ovale kontor.

– Det er en ære for meg å være her, en stor ære å bli invitert, svarte Zelenskyj.