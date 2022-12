Den nasjonale værtjenesten advarte onsdag om at en mektig vinterstorm vil bevege seg over landet fra vest til øst i de kommende dagene og bringe med seg en myriade av værutfordringer.

Områdene rundt de store sjøene kan vente seg minst 30 centimeter nysnø, og vindkastene i kaldfronten kan føre til at temperaturen i enkelte områder i det sentrale slettelandet kan falle til minus 50 grader.

Iskaldt

– Dette er ingen vanlig kaldfront. Temperaturene kan falle med over 20 grader i løpet av få timer. Kulde av dette slaget kan gi forfrysninger av ubeskyttet hud i løpet av minutter. Alle må forberede seg på ekstrem kulde og sørge for at dyr og buskap har tilstrekkelig ly, heter det i advarselen fra værtjenesten.

Flyselskapene ber sine reisende om å forberede seg på forsinkelser og innstilte flyavganger mens den ekstreme kulden sveiper over landet og tar seg mot østkysten fredag, dagen for julaften. Store knutepunkter som Minneapolis-St. Paul, Chicago og Denver vil bli sterkt rammet.

Over hundre millioner i bil

Stormen kommer på verst mulige tidspunkt. Amerikanske transportmyndigheter venter at reisevirksomheten blir tilnærmet den som var før pandemien og at torsdag blir den travleste dagen. Den amerikanske bilorganisasjonen AAA anslår at 112 millioner amerikanere vil forflytte seg mer enn 80 kilometer mellom fredag og 2. januar–102 millioner av dem med bil.

AccuWeather sier at stormen raskt kan forsterke seg til å bli en såkalt syklonbombe, et begrep som brukes til å beskrive en situasjon der barometertrykket faller raskt og kalde luftmasser kolliderer med varme.

Værtjenesten i Buffalo i delstaten New York snakker om en storm som opptrer kanskje bare én gang i hver generasjon, med iskalde vinder, lave temperaturer og strømutkoblinger.