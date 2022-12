Biden la armen om skulderen til Zelenskyj og ledet ham inn i Det hvite hus der de to skulle diskutere ytterligere amerikansk bistand til Ukraina.

Vel inne i Det ovale kontor takket Zelenskyj Biden for all hjelpen som USA har gitt Ukraina.

– Tusen takk, det er en stor ære for meg å være her, sa han.

Biden svarte med å si at Ukraina «fortsetter å imponere verden». Han lovte også å styrke støtten til Ukraina.

Kort tid før møtet kunngjorde Biden-administrasjonen at den vil forsyne Ukraina med det avanserte luftvernsystemet Patriot for å hjelpe landet med å skyte ned russiske raketter.

Etter besøket i Det hvite hus skal Zelenskyj videre til Kongressen der han skal holde tale til de folkevalgte i begge kamre. Det skal etter planen skje kl. 19.30 lokal tid, klokka 01.30 norsk tid.

– Vil takke det amerikanske folk

Zelenskyj sier at han først og fremst er i USA for å takke det amerikanske folk for støtten i kampen mot Russland. I et innlegg på Telegram skriver han at han skal ha samtaler med amerikanske ledere om hvordan det ukrainske forsvaret skal styrkes.

– Neste år skal vi heise det ukrainske flagget over hele landet og gjeninnføre frihet for det ukrainske folk, skriver presidenten og legger ved bilder av seg selv på amerikansk jord.

Hemmelig reiserute

Presidenten og hans følge ble fløyet til USA med et offisielt amerikansk fly som landet på flybasen Joint Base Andrews like utenfor hovedstaden ved 18.30-tiden norsk tid. TV-bilder viste en lang kolonne med biler som ventet på rullebanen.

Det er første gang at Zelenskyj er utenfor Ukraina siden Russland invaderte landet 24. februar.

Reisen har av sikkerhetsgrunner vært omfattet av mye hemmelighold. Besøket ble bekreftet på amerikansk side kort tid før president Zelenskyj forlot Kyiv.

Det antas at han tok seg med tog til Polen. Her ble han så hentet av et amerikansk fly. Ubekreftede meldinger går ut på at han ble observert på en polsk jernbanestasjon.

Står om demokratiet

Etter besøket i Det hvite hus skal Zelenskyj videre til Kongressen der han skal holde tale til de folkevalgte i begge kamrene. Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at hun ser fram til at nok en heroisk leder tale til Kongressen.

– Det er demokratiet selv det står om, sier Pelosi. Hun har helt siden invasjonen vært en iherdig forkjemper for Ukrainas sak, og invitasjonen til Zelenskyj om å tale til de folkevalgte er en av hennes siste embetsgjerninger før republikanerne overtar flertallet i representanthuset fra årsskiftet.

Flere demokrater har sammenlignet besøket til Zelenskyj med den turen som statsminister Winston Churchill gjorde til Washington ved juletider i 1941, bare dager etter Japans angrep mot Pearl Harbor, en handling som trakk USA inn i den andre verdenskrig.

Milliarder i hjelp

USA bekreftet bare timer før landingen at Ukraina vil få det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot som del av en hjelpepakke på 1,85 milliarder dollar.

Pakken omfatter våpen og utstyr fra amerikanske lagre for om lag 1 milliard dollar. 850 millioner dollar vil bli kanalisert gjennom USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Deler av denne summen vil bli brukt til å finansiere et system for satellittkommunikasjon.

Denne potten vil trolig omfatte satellittnettverket SpaceX Starlink som eies av Elon Musk.