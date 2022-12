– Det er viktig å ha en plan for hvordan man håndterer sin egen situasjon og de man har ansvar for, sa Carl-Oskar Bohlin, minister for sivilt forsvar, på en pressekonferanse i Stockholm onsdag, ifølge Aftonbladet.

Der deltok også energiminister Ebba Busch, som sa at det er viktig å informere om en energikrise dersom det verste skulle hende, skriver Expressen.

– Januar og februar er alltid utfordrende, og nå har vi en situasjon med en reell fare for strømutkobling og dessuten høye priser, sa hun.

Bohlin sier at Sverige kan stå overfor en uprøvd situasjon.

– I beste fall kan vi vite om en strømutkobling en dag i forveien og når strømmen kommer tilbake. I verste fall vet vi ikke når strømmen forsvinner og heller ikke når den kommer tilbake, advarer han.