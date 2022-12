Jule- og nyttårshelgen – ikke kjæledyrenes høytid

Lukten av juletre, ribbe, stearinlys, røkelse..... Mange mennesker trengt sammen i stua. Julen er fylt av forventning og glede, men også stress og uro. Og for hunder og katter kan julehøytiden rett og slett bli en stor påkjenning.

– Helligdager kan absolutt by på utfordringer for kjæledyrene, fordi de ofte representerer et brudd på rutiner, sier den amerikanske atferdsspesialisten på hund, Gabrielle Johnson.

Hunder som vanligvis er rolige og avbalanserte hjemme, kan reagere med stress dersom de ikke blir tatt hensyn til.

Både hunder og katter har behov for ro og mange timers søvn hver dag.

Hunder vil gjerne være med familien sin, og har som regel godt av å sosialiseres med flere. Noen hunder, særlig unge, kan imidlertid ha vanskelig for å avreagere og slappe av i en hektisk atmosfære, for eksempel i familieselskap. Ekspertenes råd er derfor å skjerme dyrene ved behov.

Hundens språk og signaler

– Det er viktig å lære seg hundenes språk og signaler og følge med på hva de forteller oss. Da kan vi tilrettelegge bedre for dem, sier hun.

Johnson sier man skal følge med på om hunden gjesper mye, slikker seg mye rundt munnen, strekker tunga over nesen, peser, snur seg bort, stivner til. Det er tegn på stress eller ubehag. Da må man gripe inn og la hunden få ro eller større plass.

– Vi ønsker å se myke, ledige kropper på dyrene våre, understreker hun.

Det kan være en god idé å ha med et bur dersom hunden er vant til å ligge i bur.

– Men ikke forsøk å tvinge den inn i et bur dersom den ikke er vant til det. Ta da heller med den kjente senga, tepper, leker og mye godbiter, sier hun.

Hvis du får besøk av noen som har hund, og hundene ikke har møtt hverandre før, bør du la hundene hilse ute på nøytral grunn før de skal inn under samme tak. Du bør også være forberedt på å skille hundene innendørs, spesielt når hundene skal spise. Leker bør også være ryddet bort, slik at det ikke blir en kamp om dem.

Hvis du vet at hunden din fort blir stresset, kanskje har ressursforsvar eller synes det er vanskelig med fremmede, bør du vurdere å plassere hunden på et hundepensjonat.

Tren på forhånd

Hundetrener Nicole Ellis sier det er en god idé å trene en hund i forkant av en reise. Hvis den ikke har reist noe særlig før, ta noen kortere turer først. Spesielt gjelder det for hunder som er vant til å bo på et fredelig sted uten mye trafikk. Hvis de skal inn til byen og et støyende miljø, er det lurt å ha tatt et par turer til et slikt miljø før selve ferien.

Mentalt stimulerende leker kan også hjelpe en hund til å takle nye og krevende omgivelser bedre.

– Slikking og tygging virker beroligende for en hund, sier Ellis.

Selv om det kanskje kan være fristende å gi hunden rester fra julemåltidet, understreker Jamie Richardson fra klinikken Small Door Vet i New York at det er viktig å gi hunden den maten den er vant til.

– Hunder tåler ikke veldig godt endret diett, så sørg for at den ikke får i seg annen type mat, sier han. Mye av julematen vår er dessuten direkte farlig for hunder.

God kommunikasjon

Richardson påpeker at hunder bør introduseres til små barn på en veldig forsiktig måte.

– Og hvis barna ikke skjønner at hunden må få fred, bør de skilles.

Dyreatferdsspesialist Emily Keegans mener at hundeeiere bør ha en god kommunikasjon med gjester eller verten der de er på besøk.

– Hvis jeg har venner eller familie som kommer på et lengre besøk hos meg, er mitt første spørsmål: Hvordan kommer hunden din overens med katter, forteller hun.

Hvis svaret er at det er vanskelig, plasserer hun katten i et annet rom og snakker om hvordan de kan løse samlivet de neste dagene.

Nyttårsaften

Nyttårshelgen kan være en stor påkjenning for kjæledyr, svært mange dyr blir stresset av lyden av fyrverkeri.

Ekspertenes råd er å trene hundene i forkant på lyden av fyrverkeri, det finnes mange lydfiler på nettet som kan brukes. Men tilvenningen bør helst starte i god tid.

Uansett går rådene ut på at hunder og katter bør skjermes på nyttårsaften. Mattilsynet har følgende råd til hundeeiere: Gå en lang tur på ettermiddagen, slik at hunden er sliten når kvelden kommer. Gi den gjerne mat litt sent, en mett hund faller lettere til ro. Pass på at dører er lukket og at hunden ikke kommer seg ut og stikker av gårde.

Dersom hunden ønsker å gjemme seg, kan det være lurt å la den få lov til det. La hunden få mulighet til å ligge i ro og fred på et skjermet rom. Ikke gå ifra en hund som viser tydelige tegn på redsel og frykt. Vær sammen med hunden og finn et rom hvor det er minst mulig lysblink og lyder.

Prøv å avlede oppmerksomheten. Lyd fra radioen kan fungere «normaliserende» for noen hunder, mens andre blir stresset av dette. Prøv deg fram.

Aktiviser hunden med innendørs lek, slik at den får noe annet å tenke på. Ikke ta hunden med ut under den verste tiden med oppskyting, prøv å lufte den godt i god tid før det braker løs.

Veterinærer kan foreskrive beroligende midler for svært engstelige katter og hunder.

Jule- og nyttårshelgen kan bli riktig bra for våre kjæledyr, bare vi tilrettelegger litt. God jul!