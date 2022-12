USA planlegger militær milliardpakke til Ukraina

For første gang skal amerikanerne nå levere et Patriot rakettbatteri til luftvern og presisjonsstyrte bomber til Ukrainas kampfly, sier en ikke navngitt tjenestemann tirsdag. Pakken sender et signal om at USA er villig til å gå lenger i å tilby avanserte våpen for å støtte Ukrainas luftvern mot gjentatte bølger av russiske rakettangrep.

Tjenestemenn sier pakken vil inneholde våpen fra Pentagons lagre verdt 1 milliard doller. De resterende 800 millionene kommer i form av finansiering fra et forsvarsfond for Ukraina. Pengene skal gå til våpen, ammunisjon, opplæring og annen støtte, ifølge tjenestemennene.

Pakken, som er verdt nærmere 18 milliarder kroner, er ikke formelt kunngjort ennå. Det er ventet at dette vil skje onsdag. Samme dag kommer Zelenskyj til Washington, meldte flere amerikanske medier tirsdag. Etter planen skal han møte president Joe Biden i Det hvite hus og delta på et felles møte for de to kamrene i Kongressen.