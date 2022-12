Mislykket oppskyting av europeisk romrakett

– Oppdraget er gått tapt, sier Stephane Israel fra Kourou-romsenteret i Fransk Guyana. Han er sjef for Arianespace, selskapet som sørger for oppskytingen.

Noen minutter etter at raketten ble skutt opp, begynte den å miste høyde, og det ble tydelig at noe hadde gått galt. Israel sier det var problemer med bæreraketten og et «undertrykk» ble oppdaget i det andre trinnet i tretrinnsraketten.

– Det førte til at oppskytingen av satellittene Pléiades 5 og 6 mislyktes, sier Arianespace-sjefen, som beklager overfor kunder og partnere etter hendelsen.

De to satellittene er bygget av Airbus for å ta høyoppløselige bilder av jordens overflate.

Oppskytingen natt til onsdag var den første kommersielle flygningen med Vega C-raketten etter en vellykket jomfrutur i juli.